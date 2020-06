Cinema, diamo i numeri: primo botteghino disastroso, ma almeno si riparte

Finalmente i cinema hanno riaperto anche su territorio italiano, con nuove norme per la sanificazione e soprattutto nuovi numeri al box office: purtroppo, come facilmente pronosticabile, non stiamo parlando di numeri esorbitanti.

Gli incassi infatti sono stati molto bassi, eppure hanno coinvolto anche film usciti direttamente in on demand durante la chiusura delle sale e riproposti adesso sul grande schermo: in testa abbiamo I Miserabili, film rivelazione di Ladj Ly presentato l'anno scorso a Cannes e uscito il 18 maggio in on demand. Al secondo posto un altro titolo da on demand e da festival, ovvero Favolacce dei fratelli D'Innocenzo presentata alla Berlinale e vincitrice del premio per la miglior sceneggiatura originale.

Il podio, infine, è chiuso da Bad Boys for Life, che ha incassato altri 711 euro portando il suo totale (iniziato da prima del lockdown) a 1.4 milioni. Da segnalare all’ottavo posto anche la riedizione de I Vitelloni, portata al cinema per il centenario dalla nascita di Alberto Sordi.

Qui sotto la classifica completa:

I Miserabili – € 1.282 / € 1.789 Favolacce – € 819 / € 819 Bad Boys for Life – € 771 / € 1.401.948 Parasite – € 584 / € 5.553.508 Tornare – € 569 / € 569 The Grudge – € 546 / € 52.350 Dio è donna e si chiama Petrunya – € 543 / € 232.466 I vitelloni – € 526 / € 526 La vita invisibile di Euridice Gusmao – € 456 / € 456.838 Cattive acque – € 452 / € 445.294

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Bad Boys For Life e alla recensione di Favolacce.