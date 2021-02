Cinema, il CTS conferma le chiusure: la variante inglese complica le cose

Nei giorni scorsi un accorato appello degli esercenti era stato inviato al governo con lo scopo di promuovere la riapertura in sicurezza di cinema e teatri ma, a quanto pare, il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso di mantenere la chiusura di queste strutture.

Come leggiamo da Rai News: "I tecnici hanno analizzato il documento presentato dagli esercenti con le proposte di ulteriori misure di sicurezza da adottare, ma la decisione è stata di non avallare l’apertura a causa della delicata situazione epidemiologica".

Questa decisione sarebbe stata dettata dalla massiccia presenza in Italia della variante inglese del Covid, che in brevissimo tempo potrebbe diventare quella predominante sull'intero territorio nazionale. Infatti, quotidianamente, circa il 20% dei casi registrati in Italia sono negli ultimi giorni relativi alla variante inglese. Si tratta di una tipologia di virus che si trasmette molto più facilmente e che attacca prevalentemente soggetti giovani.

Questa insomma, è una nuova batosta per l'industria dell'intrattenimento nostrano che nel corso del 2020 ha potuto riaprire brevemente solo d'estate. Speriamo che in futuro che le cose possano migliorare e che tutti noi potremo tornare al cinema con la stessa leggerezza di un tempo, gustandoci le spettacolari pellicole che tanto ci mancano.

Intanto Tom Hanks sembra essere convinto che la pandemia comprometterà irrimediabilmente il cinema, provocando il predominio assoluto dei grandi franchise e limitando tutte le produzioni minori.