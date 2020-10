Cinema chiusi? Vin Diesel ha un piano B: un disco da solista!

Nei giorni scorsi l'uscita di Fast & Furious 9 ha subito un nuovo ritardo e, se molte produzioni cinematografiche sono riuscite a ripartire dopo il lockdown, molte altre sono ancora ferme, per non parlare dei cinema ancora chiusi. Vin Diesel, come molti attori, sta approfittando dei mesi di inattività per dedicarsi a nuovi progetti.

Non si tratta, in questo caso, di un film o una serie tv, ma di musica: Vin Diesel sta infatti registrando il suo primo album. Una scelta sorprendente per molti, anche se era da tempo che l'attore aveva in mente qualcosa del genere.

Dopo aver presentato il primo singolo, Feel like I do, al Kelly Clarkson Show, la star di Fast & Furious sta registrando il secondo, che dovrebbe intitolarsi Days are gone. Vin Diesel ha pubblicato su Instagram una foto in sala di registrazione, visibile anche in calce alla notizia, scrivendo nella didascalia:

"Sapete tutti quanto vado in profondità nei film che faccio, e quest'anno non c'è stata nessuna produzione cinematografica. Un artista deve avere uno sbocco creativo [...] voi che mi avete sempre incoraggiato a uscire dalla mia comfort zone mi avete salvato, perché quest'anno sono riuscito a fare musica! Vi vorrò sempre bene. 10 giorni al nuovo singolo."

Attendiamo gli sviluppi della nuova carriera artistica di Vin Diesel. Se non ci saranno ulteriori rinvii, intanto, Fast & Furious 9 sarà al cinema dal 2 aprile 2021.