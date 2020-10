Cinema chiusi, la proposta alternativa:'Una Netflix della cultura per salvare il settore'

Le misure inserite nel Dpcm firmato ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, hanno previsto la nuova chiusura dei cinema e dei teatri. Appena la notizia è diventata ufficiale gli operatori del settore hanno protestato pubblicamente contro una normativa che penalizza ulteriormente due settori già in piena crisi.

La deputata del Partito Democratico, Rosa Maria Di Giorgi, ha proposto un'alternativa:"L'iniziativa annunciata dal ministro Dario Franceschini può proiettare tutto il mondo dello spettacolo italiano nel futuro, con una forma di fruizione che rivitalizzerebbe da subito tutta la filiera che più di tante altre ha sofferto la crisi economica e occupazionale innescata dalla pandemia. Musica, teatro, danza, arti circensi e ogni altra manifestazione artistica dal vivo potrebbero ritrovare occasioni e opportunità di rilancio. Ci auguriamo che Cassa Depositi e Prestiti possa quanto prima realizzare il progetto di una piattaforma simile a Netflix con film, documentari e contenuti italiani che sarebbero a disposizione di tutti e specialmente delle giovani generazioni, abili alle fruizioni su internet. In questo modo la platea di fruitori dello spettacolo italiano potrebbe anche rinnovarsi e aumentare".



Si tratta di una proposta che s'inserisce in un periodo davvero critico per il settore culturale. Soprattutto dopo le nuove misure adottate dal Governo e le reazioni dei lavoratori dello spettacolo.

Tanto che sono stati concretizzati diversi appelli al ministro Franceschini, spiegando come si tratti di luoghi sicuri in cui poter passare del tempo anche durante una pandemia come quella che stiamo vivendo, grazie alle misure di distanziamento e sicurezza mantenute dagli esercenti. E anche in virtù dei dei dati ufficiali diffusi da AGIS, che certificano un solo caso di contagi da giugno a ottobre nelle sale cinematografiche.