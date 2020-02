Cinema chiusi per Coronavirus: Cineteca di Milano offre gratis i suoi film in streaming

Scoprite la splendida iniziativa della Cineteca di Milano: per rispondere alla notizia dei numerosi film rinviati e delle sale cinematografiche di mezza Italia chiuse a causa dell'epidemia di Coronavirus, la cineteca offre gratuitamente centinaia di titoli da vedere a casa.

La Cineteca di Milano è stata chiusa al pubblico in questi giorni per rispetto all'ordinanza Coronavirus, ma il suo catalogo di pellicole è facilmente raggiungibile via internet: "Per accedere a questo tesoro - di inestimabile valore in questi giorni che moltissimi milanesi stanno passando a casa - basta registrarsi gratuitamente. Un'opportunità esclusiva per esplorare il cinema del passato, scoprire tesori sconosciuti e rivivere grandi capolavori della storia della settima arte".

Così la Cineteca di via Tofane ha comunicato tramite la sua pagina ufficiale Facebook. La videoteca offrirà centinaia di titoli in qualità dvd e blu-ray tramite il suo servizio streaming, e per accedere come detto dal comunicato vi basterà semplicemente registrarsi sul sito ufficiale. Inoltre, gli stessi dipendenti accompagneranno virtualmente i visitatori del sito tra le opere d'arte con dei brevi e illuminanti filmati riproducibili dai loro canali.

Insomma, una piccola grande iniziativa che merita tutta la visibilità e il successo possibile. Voi aderirete? I vostri cinema di fiducia sono ancora vivi oppure hanno abbassato le saracinesche? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.