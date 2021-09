Cinema, cambiano le regole: al chiuso capienza all'80%, all'aperto al 100%

Il Comitato tecnico-scientifico (Cts) ha reso noto il suo parere sull'aumento delle capienze per i cinema. Il via libera del Cts ora dovrà tradursi in un provvedimento di legge domani, mercoledì 29 settembre, durante il Consiglio dei Ministri. Nelle sale al chiuso si potrà sfruttare l'80% della capienza mentre all'aperto il 100%.

Come riporta l'Ansa, l'ok del Cts è arrivato 'sulla base dell'attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell'andamento della campagna vaccinale'. Si tratta naturalmente di un aumento graduale, tanto che lo stesso Comitato sottolinea come sia fondamentale per gli esercenti 'rispettare le indicazioni all'uso delle mascherine durante tutte le fasi degli eventi'.



Il provvedimento riguarderà anche i teatri e le sale da concerto, con il Green Pass obbligatorio. Per quanto riguarda i palazzetti il limite di capienza salirà invece al 50% mentre per gli stadi sarà al 75%.

Da diverso tempo le varie associazioni di categoria avevano chiesto espressamente al governo di modificare le norme in vigore per permettere al settore di tornare a crescere.

ANEC, AGIS e ANICA avevano inviato una lettera per chiedere le modifiche necessarie a raggiungere lo scopo.



Le sale cinematografiche hanno riaperto ad aprile, dopo la chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria globale causata dalla pandemia di COVID-19. Dopo un'annata difficile gli esercenti stanno cercando di tornare in carreggiata e le nuove normative potrebbero essere uno slancio importante in tal senso.