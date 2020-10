I cinema AMC sono a rischio, la compagnia prevede di esaurire i soldi entro pochi mesi

Complice l'assenza di uscite di peso nei prossimi mesi, confermata dai recenti rinvii di No Time To Die e Dune, AMC Theathers rischia seriamente di rimanere senza liquidità entro la fine dell'anno o nei primi mesi del 2021.

Lo ha svelato la compagnia in un comunicato ufficiale diffuso da Variety in cui viene spiegato che, in 494 delle 598 sale cinematografiche possedute dalla compagnia che hanno aperto nelle ultime settimane, la presenza degli spettatori è diminuita dell'85%.

"Data la riduzione della programmazione cinematografica per il quarto trimestre, in assenza di aumenti significatici di presenze dai livelli attuali o di incrementi di liquidità, la compagnia prevede che le attuali risorse di casa saranno in gran parte esaurite entro la fine del 2020 o l'inizio del 2021" ha dichiarato AMC. "Di conseguenza, per adempiere ai propri obblighi finanziari, la compagnia richiederà ulteriori fonti di liquidità o aumenti dei livelli di partecipazione. Gli importi richiesti di liquidità aggiuntiva si prevedono significativi."

"Non vi può essere alcuna garanzia che le ipotesi utilizzare per stimare i nostri requisiti di liquidità e il consumo futuro di cassa si riveleranno corrette - prosegue il comunicato - o che saremo in grado di raggiungere livelli di partecipazione più regolari di quanto descritto sopra, che sono sensibilmente superiori ai nostri livelli di partecipazione attuali, e la nostra capacità di predizione è incerta a causa della portata e della durata sconosciute della pandemia Covid-19."

Al momento restiamo in attesa di notizie su un eventuale rinvio di Wonder Woman 1984, la cui uscita è ancora per il 25 dicembre 2020.