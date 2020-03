I cinema AMC chiuderanno per un periodo tra le 6 e le 12 settimane

AMC Theatres ha annunciato lunedì che chiuderà tutti i cinema a livello nazionale - negli Stati Uniti - per 6/12 settimane a causa della pandemia di Coronavirus. La decisione è arrivata quando i governatori di una dozzina di stati hanno annunciato la chiusura delle sale cinematografiche domenica e lunedì, in contemporanea ad altre comunicazioni.

I centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno emesso delle rigide linee guida per limitare gli assembramenti pubblici. AMC, il più grande circuito cinematografico della nazione, aveva cercato di rimanere aperto limitando il 50% della capacità delle sue sale. Ma lunedì' il CDC ha ridotto il limite raccomandato per gli assembramenti a sole dieci persone.



"Siamo sempre molto delusi per i nostri spettatori e per il nostro team di dipendenti che le nuove linee guida del CDC prevedo che gli americani non debbano riunirsi in gruppi superiori alle dieci persone, rendendo impossibile aprire i nostri cinema" ha dichiarato il CEO di AMC, Adam Aron, in una nota "Tuttavia, la salute e il benessere degli spettatori e dei dipendenti di AMC, e di tutti gli americani, hanno la precedenza su tutto il resto. Continueremo a monitorare da vicino questa situazione e attendiamo con impazienza il giorno in cui potremo nuovamente deliziare gli spettatori a livello nazionale riaprendo i cinema AMC secondo le indicazioni del CDC e delle autorità sanitarie locali".

La pandemia di Coronavirus sta creando molti problemi anche negli Stati Uniti e alle star di Hollywood: Tom Hanks e Rita Wilson sono usciti dall'ospedale soltanto nelle scorse ore e trascorreranno il resto della quarantena nella loro abitazione. Ieri sera Idris Elba ha confermato la sua positività al COVID-19.