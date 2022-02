Cinema: dal 10 marzo torna il consumo di cibo e bevande in sala, rimane obbligo mascherina

Con l'allentamento delle restrizioni da parte del Governo a fronte di un netto calo costante dei contagi in questa pandemia di coronavirus, torna la possibilità di consumare cibo e bevande nelle sale cinematografiche. Tuttavia, ANEC ha comunicato che manterrà l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'interno dei cinema italiani.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale dell'ANEC: "Dal 10 marzo 2022, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive, è consentito il consumo di cibo e bevande".

Lo rende noto il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, precisando che lo prevede l'emendamento approvato all'unanimità in Commissione, su cui il Governo ha espresso parere favorevole: "Una risposta importante per alcuni dei settori tra i più colpiti. Un nuovo segnale di ripartenza", afferma Costa.

Viene mantenuto però l'obbligo di indossare la mascherina protettiva FFP2 per tutta la durata della permanenza in sala senza alcuna eccezione: in sala, dunque, sarà di nuovo possibile consumare popcorn o cibi e bevande di altro genere.

Gli esercenti stavano da tempo chiedendo con insistenza un ritorno alla normalità all'interno delle sale cinematografiche dopo le pesanti restrizioni di dicembre, che avevano appunto impedito agli spettatori di consumare cibi e bevande nelle sale. Un iniziale segno di allentamento era stato dato all'inizio della settimana quando era stato tolto l'obbligo di mascherina all'aperto e la possibilità di riaprire le discoteche al chiuso.

A questo punto non ci resta che attendere un ulteriore segnale di distensione e l'annullamento dell'obbligo di mascherina durante le proiezioni cinematografiche. Il tutto lascia pensare che nelle prossime settimane si possa pensare di tornare alla normalità.

Vedremo se una spinta ulteriore la daranno anche uscite come oggi Uncharted, mentre a marzo arriverà anche The Batman.