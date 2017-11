Cinecomics: Tyffany Haddish potenziale protagonista di The Kitchen

Nell'era dei cinefumetti (vi abbiamo riportato pochi minuti fa la notizia dell'adattamento di Danger Girl ), nessun fumetto può 'salvarsi' dalla trasposizione. E non fa eccezione,, l'acclamato fumetto edito da Vertigo di

La New Line Cinema sta sviluppando l'adattamento della miniserie a fumetti (otto numeri) lanciata nel 2014, affidando la sceneggiatura a Andrea Berloff (Straight Outta Compton), con la possibilità di vederlo anche al suo debutto alla regia.

Variety conferma che lo studio sarebbe interessato ad avere l'attrice Tiffany Haddish nel cast del cinecomic, sebbene non sia chiaro quale sarà il suo ruolo.

Per chi non lo conoscesse, The Kitchen è incentrato su tre mogli di tre mafiosi che vengono catturati dall'FBI. Le tre si vedono costrette, dunque, ad assumere il controllo degli affari dei mariti, finendo a diventare addirittura più brave di loro...