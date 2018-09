Cinecomics: ecco i ruoli da 'sogno' per Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan

In comune hanno The Walking Dead. Uno, Jeffrey Dean Morgan, è l'interprete del cattivo Negan; l'altro, Norman Reedus, uno dei protagonisti principali, Daryl. Entrambi, però, vorrebbero interpretare dei personaggi in adattamenti cinematografici (o televisivi) dei fumetti.

Jeffrey Dean Morgan non è nuovo ai cinecomics: ha partecipato a Watchmen, ed ha interpretato Thomas Wayne in Batman v Superman: Dawn of Justice. C'erano grossi progetti per il suo Thomas Wayne all'interno dell'Universo Cinematografico DC ma dopo il "licenziamento" di Zack Snyder, sembra che quei piani siano completamente stati scartati. Eppure l'attore ha già un altro personaggio in mente da interpretare in uno di questi cinecomics e, dopo aver accantonato l'ipotesi Mr. Fantastic, afferma: "L'unico che vorrei interpretare è della DC ed è Lobo. E' veramente cazzuto!". Un film sul personaggio è in effetti in fase di sviluppo alla DC ma ancora non ha una data di uscita fissata.

Al contrario, Norman Reedus - che ha già partecipato a Blade II - vuole rimanere in territorio Marvel e svela due dei personaggi che vorrebbe interpretare: "Ghost Rider sarebbe molto divertente. Ma anche Silver Surfer non è male!". Ghost Rider è riapparso nella serie tv Agents of S.H.I.E.L.D. e al momento non ci sono piani concreti per un suo ritorno - con gli altri alter ego di Johnny Blaze o Danny Ketch; al contrario la Fox aveva messo in sviluppo un film sul Silver Surfer ma dopo l'acquisizione della Disney non è chiaro se il progetto andrà avanti o meno.