Cinecomics: Danger Girl diventa sia un film... che un serial tv

In questi anni dove Hollywood sta seriamente saccheggiando i fumetti, e che vengono proposte più prodotti con eroine femminili (di recente è stato annunciato il remake di Sheena , per esempio), sembra ci sia spazio per un adattamento anche di

Lanciato nella seconda metà degli anni '90 da J. Scott Campbell e Andy Hartnell, Danger Girl è incentrata su Abbey Chase e le sue agenti speciali in lotta con la Hammer Syndicate, un gruppo di villain che vuole conquistare il mondo.

Deadline afferma che la Constantin Film, la Bolt Pictures e la Prime Universe Films stanno sviluppando, contemporaneamente, sia il film che un serial televisivo sull'argomento.

Campbell e Hartnell produrranno i progetti insieme a Martin Moszkowicz, Adrian Askarieh e Jeremy Bolt.

"Danger Girl è l'opportunità giusta per dare vita ad un gruppo di personaggi femminili pericolosi, giovani e motivati, ma con umorismo e azione spettacolare" spiega Bolt in un comunicato stampa.

Nessuna data di uscita fissata al momento per il film.