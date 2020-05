Tutti i cinecomic in arrivo nel 2021, da Gli Eterni a The Batman

A causa della pandemia di Coronavirus molti film attesi per il 2020 sono stati rinviati al 2021, con il risultato che dopo aver tirato il fiato in questi mesi il prossimo anno i cinema di tutto il mondo saranno animati da un ritmo infernale.

La cosa vale in particolar modo per i cinecomic, tanto che la possibilità che il 2021 passi alla storia come uno degli anni più ricchi per il genere è ben più che concreta: da Gli Eterni a The Batman, il prossimo anno i supereroi si faranno letteralmente guerra per conquistare gli schermi cinematografici, e in questa breve ma essenziale guida vi proponiamo tutte le principali uscite Marvel Studios e DC Films in arrivo nel 2021.

Gli Eterni - 12 febbraio : Il primo trailer doveva essere rilasciato prima dell'uscita originale di Black Widow, prevista per maggio, ma ora il film è stato rinviato da novembre a febbraio prossimo, quindi i fan dovranno presumibilmente aspettare un po' di più.

: Il primo trailer doveva essere rilasciato prima dell'uscita originale di Black Widow, prevista per maggio, ma ora il film è stato rinviato da novembre a febbraio prossimo, quindi i fan dovranno presumibilmente aspettare un po' di più. Morbius - 12 marzo : previsto per luglio 2020, il cinecomic con Jared Leto è stato rinviato a causa della pandemia; tanta la curiosità, soprattutto in relazione al fatto che, secondo gli ultimi report, il film sarebbe ambientato all'interno del Marvel Cinematic Universe .

: previsto per luglio 2020, il cinecomic con è stato rinviato a causa della pandemia; tanta la curiosità, soprattutto in relazione al fatto che, secondo gli ultimi report, il film sarebbe ambientato all'interno del . Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli - 7 maggio : altro film originale MCU, che introdurrà un supereroe totalmente nuovo e sconosciuto al grande pubblico ... in pratica la formula perfetta per il successo dei Marvel Studios, che proprio coi personaggi di nicchia ha saputo stupire maggiormente in passato.

: altro film originale MCU, che introdurrà un supereroe totalmente nuovo e sconosciuto al grande pubblico ... in pratica la formula perfetta per il successo dei Marvel Studios, che proprio coi personaggi di nicchia ha saputo stupire maggiormente in passato. Venom: Let There Be Carnage - 25 giugno : sequel del cine comic del 2018 con protagonista Tom Hardy , e nel cassetto il sogno di un crossover con lo Spider-Man di Tom Holland e il MCU.

: sequel del cine comic del 2018 con protagonista , e nel cassetto il sogno di un crossover con lo e il MCU. The Suicide Squad - 6 agosto : il grande ritorno di James Gunn dopo lo scandalo che lo ha trovato qualche estate fa, e che gli aveva fatto perdere il posto ai Marvel Studios: prima dei Guardiani della Galassia 3, però, ha diretto la Harley Quinn di Margot Robbie e altre decine di superstar per il nuovo film-evento della DC.

: il grande ritorno di dopo lo scandalo che lo ha trovato qualche estate fa, e che gli aveva fatto perdere il posto ai Marvel Studios: prima dei Guardiani della Galassia 3, però, ha diretto la e altre decine di superstar per il nuovo film-evento della DC. The Batman - 1 ottobre : a proposito di film-evento e di DC, quello con protagonisti Robert Pattinson e Zoe Kravitz è forse il cinecomic più chiacchierato degli ultimi anni, passato dalle mani di Ben Affleck allo sceneggiatore e regista Matt Reeves .

: a proposito di film-evento e di DC, quello con protagonisti è forse il cinecomic più chiacchierato degli ultimi anni, passato dalle mani di allo sceneggiatore e regista . Spider-Man 3 - 5 novembre : terzo capitolo della saga di Tom Holland all'interno del MCU , e gran sospiro di sollievo per i fan dopo la telenovela Sony-Disney : con Peter Parker fuorilegge e la sua identità segreta nota a tutto il mondo, c'è il potenziale per il film di Spider-Man più originale di sempre.

: terzo capitolo della saga di , e gran sospiro di sollievo per i fan dopo la telenovela : con Peter Parker fuorilegge e la sua identità segreta nota a tutto il mondo, c'è il potenziale per il film di Spider-Man più originale di sempre. Black Adam - 22 dicembre : The Rock diventa un supereroe, e pure violento; c'è da aggiungere altro?

: The Rock diventa un supereroe, e pure violento; c'è da aggiungere altro? Zack Snyder's Justice League: ancora senza data di uscita, ma perfino prima della conferma ufficiale della sua esistenza il più atteso di tutti, almeno per una certa frangia di sostenitori del regista.

Qual è il cinecomic che attendete di più? Ditecelo nei commenti.

