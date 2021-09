Quali sono i cinecomic più acclamati di sempre? La nuova top5 di Rotten Tomatoes stupisce

Tra Marvel Studios e DC Films, il 2021 ha portato all'uscita di diversi nuovi cinecomic, alcuni dei quali apprezzati tantissimo sia dalla critica che dal pubblico, cosa che ha portato ad un drastico cambiamento della classifica dei migliori film di supereroi di sempre su Rotten Tomatoes.

Come potete vedere nel post riassuntivo in basso, infatti, la top5 dei migliori cinecomic di sempre secondo gli utenti di Rotten Tomatoes è cambiata radicalmente negli ultimi mesi sul principale aggregatore di recensioni dell'industria cinematografica: valutando la percentuale di gradimento del pubblico, infatti, viene fuori che il film di supereroi più acclamato di sempre è Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, recentissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu e Tony Leung in grado di conquistare un impressionate 98% di recensioni positive.

Al secondo posto Spider-Man: Far From Home, altro titolo MCU che nel 2019 ha ottenuto una percentuale di gradimento del 95%, superando di appena un punto quella de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, sceso al terzo posto con il 94% di recensioni positive. Al quarto posto, con la stessa percentuale de Il cavaliere oscuro ma con un numero inferiore di giudizi, troviamo un altro nuovo arrivato del calendario 2021, ovvero Justice League di Zack Snyder. Infine, al quinto posto, un altro Spider-Man, nello specifico l'acclamato film d'animazione vincitore del premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, che vanta un 93% di gradimento positivo.

Siete d'accordo con questa classifica? Qual è la vostra top5 per quanto riguarda i cinecomic? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Shang-Chi.