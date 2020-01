Cine34, ecco la programmazione di stasera per il nuovo canale di Mediaset

Dopo l'esordio di ieri lunedì 20 in occasione del centenario di Federico Fellini, che ha ovviamente monopolizzato il palinsesto con una rassegna in suo onore, la programmazione di Cine34 prosegue attraverso il suo catalogo iniziale di 2500 film italiani.

La linea editoriale di CINE34 si prefissa di concentrarsi soltanto sulla migliore produzione italiana degli ultimi 80 anni, passando dai film d’autore a quelli di genere. Mediaset, al fine di mettere insieme l'ampio catalogo, ha aggiunto ai numerosi contenuti per i quali già deteneva i diritti anche numeroso materiale inedito, acquisendone i diritti di trasmissione e che arriveranno prossimamente.

Dal poliziottesco al kolossal storico, dalle commedie al neorealismo, dal trash al melodramma sexy, dal peplum alla fantascienza, dal giallo all'horror e dal musicarello allo spaghetti western, su CINE34 lo spettatore potrà trovare tutto ciò che cerca riguardo alla gloriosa produzione cinematografica italiana. In attesa dei nuovi arrivi, il totale per adesso ammonta a 2.672 titoli, 246 dei quali ancora inediti.

Per oggi martedì 21 gennaio 2020, il palinsesto prevede:

8:30 - La Voce della Luna

10:47 - Amarcord

13:12 - Fellini 100 - Io Mi Ricordo

13:50 - Pane, Burro e Marmellata

15:40 - Aragosta a Colazione

17:34 - Due Marines e un Generale

19:25 - Ursus

21:10 - Il Deserto Rosso

23:21 - I Vinti

Dopo Fellini, ancora molto presente, la fascia di prima serata fa spazio dunque a Michelangelo Antonioni mandando in onda il suo primo lungometraggio a colori. Il capolavoro espressionista con Monica Vitti, uscito nel 1964, vinse il Leone d'Oro al Festival di Venezia: forse non lo sapete, ma i fratelli Russo lo hanno indicato come una delle principali ispirazioni per una scena di Avengers: Endgame.

Se non lo avete mai visto, stasera grazie a Cine34 potrete rimediare.