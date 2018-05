Cine Sony: arriva un intero fine settimana dedicato ai film delle stelle di Hollywood!

Sabato 26 e domenica 27 maggio arriverà una carrellata di celebrity hollywoodiane sul canale 55 del digitale terrestre, Cine Sony. After Earth con Will Smith andrà in onda domenica alle 21, ma vediamo tutto il programma da palinsesot!

"I più grandi attori di Hollywood per un weekend da star: sabato 26 e domenica 27 maggio Cine Sony, il canale di Sony Pictures Television Networks dedicato al mondo del cinema (ch. 55 del DTT e 52 di Tivùsat), celebra le più brillanti stelle del cinema americano. Tom Hanks, Matt Damon, Al Pacino, Jim Carrey, John Travolta sono solo alcuni dei protagonisti della speciale programmazione del canale, e domenica alle 21 appuntamento con Will Smith e il figlio Jaden in After Earth.

Si parte sabato 26 alle 17 con Yes Man, un film commedia, diretto da Peyton Reed che vede come protagonista Jim Carrey. Sinossi: "Dopo essere stato lasciato dalla moglie, Carl (Jim Carrey) diventa chiuso e introverso. Per dare una svolta alla propria vita, decide di partecipare a un gruppo di autostima e abbracciare la loro filosofia: dire sempre “sì”. Il potere del "sì", una volta scatenato, inizia a trasformare la vita di Carl in modo straordinario e inaspettato, facendogli ottenere promozioni sul posto di lavoro e aprendo le porte a una nuova storia d'amore. Ma la sua disponibilità ad accogliere ogni opportunità gli crea qualche difficoltà inaspettata."

A seguire, alle 18.50, è previsto Scappo dalla città 2, pellicola diretta da Paul Weiland. Sinossi: "Billy Cristal interpreta Mitch Robbins, direttore di una stazione radiofonica, che trova una vecchia mappa di un tesoro. Decide, quindi, di partire con l’amico Phil (Daniel Stern) e il fratello Glen (Jon Lovitz) per un’avventura nel selvaggio West. Durante il viaggio incontra il fratello gemello di Curly, Duke (Jack Palance), con cui vive diverse divertenti vicissitudini."

In prima serata alle 21 va in onda Il talento di Mr. Ripley, film diretto da Anthony Minghella, tratto dall'omonimo romanzo di Patricia Highsmith. Sinossi: "il protagonista è Matt Damon nei panni di Tom Ripley, giovane di modesta estrazione, che viene contattato da un ricco armatore affinché, dietro un cospicuo compenso, convinca a tornare negli Stati Uniti suo figlio Dickie, interpretato da Jude Law, che si trova in Italia. Il film ha ottenuto 7 candidature agli Oscar del 2000 tra cui miglior attore in un film drammatico (Matt Damon) e miglior attore non protagonista (Jude Law) e 5 candidature ai Golden Globes."

Alle 23.30 Tom Hanks è il comandante Richard Phillips in Captain Phillips - Attacco in mare aperto, film biografico diretto da Paul Greengrass. Sinossi: "La pellicola racconta la vera storia del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama, avvenuto nell'aprile 2009 per mano di un manipolo di pirati somali, che hanno preso in ostaggio il comandante Phillips per ottenere un riscatto milionario. Il lungometraggio ha ottenuto 9 candidature agli Oscar del 2014, 4 nomination ai Golden Globes dello stresso anno, e con Barkhad Abdi ha vinto il premio BAFTA per il migliore attore non protagonista."

Domenica 27 la rassegna di star di Hollywood riprende alle 17.10 con Michael, una divertente commedia che vede John Travolta protagonista nei panni di un angelo un po' appesantito che fuma, beve e mangia molti dolci, sceso sulla terra per aiutare l'anziana signora Milbank (Jean Stapleton).

A seguire, alle 19, va in onda Zohan - Tutte le donne vengono al pettine, commedia diretta da Dennis Dugan, con Adam Sandler che interpreta Zohan, agente segreto del Mossad israeliano, che decide di lasciare la dura vita della spia per trasferirsi a New York e coronare il sogno di diventare un parrucchiere. Quando, però, viene riconosciuto iniziano i suoi guai.

L’appuntamento principale del weekend, come accennato, è in programma domenica alle 21 con After Earth, film di fantascienza con Will Smith e suo figlio Jaden Smith. Sinossi: "Nel futuro, la Terra è stata devastata al punto tale che gli umani hanno dovuto abbandonarla. Protagonisti della storia sono il tredicenne Kitai (Jaden Smith) e suo padre, il generale Cypher (Will Smith), che, a causa di un incidente dell'astronave sulla quale stavano viaggiando, precipitano sulla Terra, divenuto luogo ostile e abitato da predatori evoluti. Cypher rimane gravemente ferito, quindi tocca a Kitai avventurarsi nel pianeta per salvare il padre. Il fulcro della narrazione è rappresentato dal rapporto tra padre e figlio: la trama è funzionale al percorso di formazione e crescita che il piccolo Kitai deve intraprendere. Il film, grazie a una straordinaria fotografia, offre scorci incantevoli e paesaggi suggestivi: la vicenda, infatti, si svolge in un’ambientazione dove predomina il verde e la natura incontaminata."

A seguire alle 22.50 è previsto The Punisher, film d’azione diretto da Jonathan Hensleigh. Sinossi: "la vita dell’agente speciale Frank Castle (Thomas Jane) viene sconvolta dal brutale assassinio della sua famiglia. Da quel momento Frank decide di iniziare una guerra senza pietà contro l’intero mondo del crimine, partendo proprio da coloro che hanno rovinato la sua esistenza. Anche qui tra i protagonisti vi è John Travolta nei panni di Howard Saint, il boss mafioso che decide di sterminare la famiglia di Castle."

Chiude il weekend di Cine Sony Scent of a Woman – Profumo di donna, in onda in tarda serata dopo The Punisher. Sinossi: "Chris O’Donnell interpreta Charlie Simms, uno studente di umili origini di una scuola esclusiva del New England. Per raggranellare qualche soldo e andare a trovare la sua famiglia, accetta un lavoro temporaneo come accompagnatore di un colonnello cieco in pensione (Al Pacino). Il rapporto tra i due sarà difficile, divertente ed allo stesso tempo tragico. Remake dell'originale italiano 'Profumo di Donna' del 1974, questo film fruttò ad Al Pacino un Oscar per la sua brillante interpretazione."

Un weekend all’insegna delle star di Hollywood per Cine Sony, sul canale 55 del digitale terrestre."