Cinderella: Nicholas Galitzine sarà il principe nel film con Camilla Cabello

Dopo Idina Menzel nel ruolo della matrigna, Cinderella ha trovato anche il suo principe azzurro. Secondo quanto riportato da Deadline, Nicholas Galitzine affiancherà Camila Cabello nel musical targato Sony.

L'attore britannico si è fatto notare nel 2015 grazie alla sua performance in The Beat Beneath My Feet, film di John Williams presentato alla Berlinale dove ha recitato al fianco del compianto Luke Perry. Galitzine, che ha partecipato anche alla serie Netflix Chambers con Uma Thurman, apparirà anche nel reboot di The Craft sviluppato da Sony e Blumhouse.

Descritta come un musical, questa nuova versione di Cenerentola sarà diretta da Kay Cannon e prodotta dal presentatore e attore James Corden, dal quale si deve anche l'idea della nuova trasposizione. Corden sarà affiancato nella produzione da Leo Pearlman sotto il banner della Fulwell 73.

Il film vedrà Camila Cabello nei panni della protagonista, mentre la Fata Madrina sarà interpretata da Billy Porter. Idina Menzel, da poco tornata a dare la voce ad Elsa in Frozen II, sarà Evelyn, la perfida matrigna.

Cenerentola è dunque pronta a tornare sul grande schermo dopo il remake live-action diretto nel 2015 da Kenneth Branagh, nel cui cast figuravano Lily James, Richard Madden e Cate Blanchett. Il film della Sony sarà una moderna reimmaginazione della celebre fiaba e debutterà il 5 febbraio 2021.