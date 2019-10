Cinderella, Idina Menzel in trattative per il ruolo della matrigna nel film targato Sony

Presto potrebbe esserci una nuova matrigna nel regno, e potrebbe avere le sembianze (e la voce) di Idina Menzel. L'attrice vincitrice di un Tony Award sarebbe in trattative per unirsi al cast di Cinderella.

È il sito Variety a dare la notizia in esclusiva: Idina Menzel, la star di tanti successi di Broadway come Rent, Wicked e If/Then, potrebbe interpretare Lady Tremaine, la matrigna di Cenerentola, nel musical live-action in sviluppo per Sony Pictures.

Vista la natura musicale del film, che vede la cantante e ex-membro delle Fifth Harmony, Camila Cabello, nel ruolo della protagonista, quella della Menzel sarebbe una scelta decisamente azzeccata. Dopotutto, la stessa attrice non è certo estranea al mondo delle fiabe, e di principesse e cattive possiamo dire che se ne intende.

La Menzel è infatti apparsa anche in diversi lungometraggi Disney, tra cui il live-action Come d'Incanto, e il film d'animazione campione d'incassi Frozen, che la vedrà tornare proprio quest'anno nelle sale con il sequel Frozen II - Il Segreto di Arendelle.

Dopo Elphaba e Elsa, passando per Nancy (che, pensate un pò, era la matrigna di Morgan, e riprendeva, anche se con delle notevoli differenze, proprio il personaggio di Lady Tremaine), Idina è dunque pronta a tornare di nuovo in un mondo di incanto e magia, sortilegi e formule magiche.

E a prosito di formule magiche e Bibbidi Bobbidi Bu, si vocifera che il ruolo della Fata Madrina possa andare a Billy Porter, vincitore di un Emmy Award per la sua interpretazione in Pose di Ryan Murphy.

Cinderella arriverà nelle sale americane nel mese di febbraio 2021.