Cinderella: Billy Porter sarà la fata madrina nel musical in live-action della Sony?

Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, Billy Porter sarebbe in trattative per unirsi al cast di Cinderella, nuovo adattamento in live-action della celebre fiaba di recente riproposta anche nel live-action del classico Disney.

Questa nuova versione, descritta come un musical, sarà diretta da Kay Cannon e prodotta dal presentatore e attore James Corden, dal quale si deve anche l'idea della nuova trasposizione. Corden sarà affiancato nella produzione da Leo Pearlman sotto il banner della Fulwell 73.

Porter è noto per la sua partecipazione alle serie di Ryan Murhpy, in particolare American Horror Story e Pose, serie quest'ultima per la quale ha conquistato l'Emmy al miglior attore drammatico nella cerimonia svoltasi qualche settimana fa. Porter ha fatto parte anche del cast della serie Netflix The Get Down, di Baz Luhrmann, mentre al cinema era nel cast di The Humbling di Barry Levinson insieme a Al Pacino.

"Sono sempre stato ispirato dalla moda", aveva dichiarato Porter a Vogue circa le sue recenti esibizioni di vestiti sgargianti durante i red carpet. "Mia nonna, mia madre, hanno sempre avuto stile. Sono cresciuto adorando il mondo della moda, ma c'erano dei limiti nei modi in cui potevo esprimermi. Quando sei nero e gay, la tua mascolinità entra in discussione. Ho dovuto scontrarmi con tanta omofobia in relazione alla scelta dei miei abiti. Perfino quando ebbi il mio primo contratto di lavoro da A&M Records. Sono stato zitto per molto tempo. Mi sono vestito come la gente voleva che mi vestissi- Quando ho ottenuto la parte in Kinky Boots, quell'esperienza è stata davvero significativa per me in maniera inattesa. Mettermi quei tacchi mi ha fatto sentire mascolino come non mai prima, è stato grandioso lasciare uscire fuori quella parte di me".

Cenerentola è stato trasposto nel remake in live-action del celebre classico Disney da Kenneth Branagh nel film del 2015 con Lily James e Cate Blanchett; all'epoca il ruolo della fata madrina andò a Helena Bonham-Carter. Nella versione che uscirà nel 2020 la parte di Cenerentola è stata assegnata a Camila Cabello.