La Cina ora è il primo mercato cinematografico del mondo, surclassati gli USA

A causa della Pandemia da Coronaviurs e dalla crisi economica che sta colpendo il settore cinematografico soprattutto statunitense, dove la situazione resta gravissima, il fatto che il mercato cinematografico cinese potesse superare quello USA era nell'aria, ma da poche ore è diventato alla fine ufficiale.

Mentre negli USA i contagi continuano a salire di 60 mila persona al giorno, in Cina il Covid sembra fare meno paura, ovviamente non scomparso come dichiarano le autorità locali ma sicuramente meglio tenuto a bada dal regime. Le sale in Cina viaggiano allora con un capacità del 75% delle sale, e soprattutto i cinema sono tutti aperti.



Le distribuzioni hanno ovviamente preferito i titoli cinesi, permettendo a film come My People, The Eight Hundred di incassare cifre complessive di 460 e 365 milioni di dollari nel paese. Incassi casalinghi che hanno permesso così ai film sopra citati di andare a occupare prima e terza settimana degli incassi globali. Gli hanno tenuto testa solo Bad Boys for Life e Sonic, considerando anche in parte il risultato di Tenet, distribuito con grande coraggio durante la fase estiva della Pandemia.



Se pensiamo che lo scorso anno il mercato americano macinava 11,4 miliardi di dollari contro i 9,2 della Cina, il sorpasso resta storico e impressionante ma i segni di una avvicinamento o di un cambio di status quo erano vicini.