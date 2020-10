Dalla Cina con Furore, l'ncredibile cameo di Jackie Chan nel film di Bruce Lee

Questa sera su Cielo va in onda Dalla Cina con Fuore, pellicola del 1972 diretta da Lo Wei con protagonista Bruce Lee. Si tratta di un film simbolo che ha riscosso un enorme successo in oriente, soprattutto per il tema affrontato, tanto caro al popolo cinese.

Nella Shangai del 1910, per vendicare il maestro di kung fu Huo Yuanjia, morto per sospetto avvelenamento, l'allievo Chen Jeh affronta i membri di una scuola giapponese di karate ma, in pochi sanno che in questa pellicola ha fatto la sua comparsa un'altra stella del cinema di Hong Kong, ovvero Jackie Chan.

Alla fine di una scena di lotta il personaggio di Suzuki, il perfido maestro, avrebbe dovuto volare attraverso una finestra e finire nel giardino sottostante, colpito dal Chen di Bruce Lee. Per realizzare la scena era necessario uno stuntman, e per ottimizzare i tempi, il regista Lo Wei decise di prendere in considerazione una delle comparse che già aveva utilizzato in un'altra scena. Questo temerario attore agli inizi della sua carriera si chiamava Chen Yuan Long, ma diverrà noto al mondo più tardi come Jackie Chan.

Probabilmente l'attore originario di Hong Kong non avrebbe mai potuto immaginare come la sua carriera sarebbe esplosa da quel momento e che addirittura sarebbe entrato anni dopo nel Guinness World Record con Chinese Zoadiac.