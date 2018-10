Cimitero Vivente: online le nuove immagini dell'horror!

Curiosi? Date pure un'occhiata alla gallery e diteci cosa ne pensate nei commenti! Sinossi: "Tratto dal romanzo horror di Stephen King , Pet Sematary segue il dottor Louis Creed (Jason Clarke) che, dopo essersi trasferito da Boston al Maine con sua moglie Rachel ( Amy Seimetz ) e i due piccoli figli, scopre un misterioso cimitero nascosto nella foresta nei pressi della nuova casa. Dopo una tragedia, Louis si rivolge al suo strano vicino, Jud Crandall ( John Lithgow ), dando il via a una serie di pericolosi eventi che scatenano una forza imperscrutabile con conseguenze terribili."

"Una delle cose che ci hanno spinto a lavorare su una nuova versione è l'attuale comprensione che abbiamo della vita e della morte. Uno dei temi più interessanti del libro e del film originale è questo: "Fino a dove ti spingeresti per rivedere qualcuno? E soprattutto: riesci oppure no a scrollarti di dosso le cose che ti spaventano?"

Grazie a EW possiamo mostrarvi in galleria le prime foto dell'horror e qui sotto vi mostreremo anche alcune dichiarazioni delle persone coinvolte nel progetto. Lorenzo di Bonaventura , produttore, ha detto:

Ecco tante immagini first look di Cimitero Vivente , il film horror tratto dall'omonimo romanzo horror di Stephen King. Gi attori hanno rilasciato qualche informazione interessante sulla pellicola, date un'occhiata dopo il salto.

