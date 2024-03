Cillian Murphy farà un nuovo film con Universal dopo Oppenheimer: e sarà un'altra storia vera

In vista dell'inizio delle riprese del film di Peaky Blinders, l'attore Cillian Murphy tornerà a collaborare con Universal Pictures dopo il successo di Oppenheimer e l'Oscar come miglior attore protagonista vinto per il film di Christopher Nolan durante la 96esima edizione degli Academy Awards.

L'attore infatti è stato assegnato come protagonista e produttore di Blood Runs Coal, un adattamento del libro di saggistica appena acquisito dalla Universal: il progetto è basato sul libro Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America, firmato dall'autore Mark A. Bradley e pubblicato nel 2020, e segue l'omicidio dell'organizzatore del sindacato minerario Joseph "Jock" Yablonski, che nel 1969 fu ucciso a casa con sua moglie e sua figlia. Gli omicidi hanno fatto seguito alla campagna di Yablonski contro un leader sindacale corrotto e hanno dato il via a una lunga indagine che ha svelato loschi rapporti all’interno dell’industria del carbone.

Jez Butterworth e John-Henry Butterworth adatteranno la sceneggiatura di Blood Runs Coal. Il duo ha lavorato a Edge of Tomorrow, mentre Jez Butterworth è noto anche per il film di James Bond Spectre e Ford V Ferrari, oltre ad aver avuto crediti per Get On Up e Indiana Jones e il quadrante del destino.

Ricordiamo che il prossimo film di Cillian Murphy sarà 28 anni dopo, film del cult dell'horror 28 giorni dopo.

