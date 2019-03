Cillian Murphy in trattative per entrare nel cast di A Quiet Place 2

Emily Blunt potrebbe avere un nuovo partner in A Quiet Place 2, sequel dell'acclamato horror diretto da John Krasinski e uscito nei cinema di tutto il mondo lo scorso anno.

Stando alle informazioni diffuse da The Hollywood Reporter, l'attore Cillian Murphy sarebbe in trattative per unirsi alla Blunt nel sequel di questo film distribuito dalla Paramount Pictures. L'attrice tornerà ad interpretare la madre protagonista della saga, affiancata dai due figli - interpretati, nuovamente, da Millicent Simmonds e Noah Jupe -; l'attore, frequente collaboratore di Christopher Nolan al cinema, dovrebbe dare il volto ad un individuo dalle intenzioni misteriose che si unisce alla famiglia protagonista.

Oltre che sceneggiatore, John Krasinski è stato recentemente anche confermato come regista di questo secondo episodio. Le riprese dovrebbero partire questo luglio; la produzione è affidata a Andrew Form, Brad Fuller e Michael Bay.

La prima pellicola è stata un inaspettato grosso successo al box-office mondiale, incassando la cifra di 340 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 17 milioni. Il suo sequel uscirà nei cinema statunitensi il 15 maggio 2020.