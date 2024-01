Cillian Murphy ha svelato i suoi film preferiti del 2023, e Barbie non è incluso

Cillian Murphy, interprete di J Robert Oppenheimer nell'acclamato Oppenheimer di Christopher Nolan, è probabilmente il favorito per la vittoria finale della statuetta come miglior attore protagonista agli Oscar 2024, ma quali sono i suoi film preferiti tra i 'rivali' candidati?

Durante una nuova intervista con ExtraTV, l'attore irlandese ha rivelato i suoi film preferiti tra quelli usciti nello scorso anno, fatta eccezione ovviamente per Oppenheimer: con grande sorpresa dei fan del cosiddetto fenomeno mediatico del 'Barbenheimer', però, l'attore di Peaky Blinders e 28 giorni dopo ha escluso Barbie e Margot Robbie dalla sua lista, premiando invece altri due candidati agli Oscar 2024: Povere creature e The Holdovers: “Ho amato molto Povere Creature di Yorgos Lanthimos, è stato senza dubbio uno dei miei preferiti. Un altro film che ho adorato poi è stato The Holdovers di Alexander Payne. Credo che in generale il 2023 sia stato un anno fantastico per il cinema, ci sarebbero tanti altri film da menzionare, ma personalmente questi due sono quelli che ho amato di più."

Nessun rancore e 'guerra a distanza' con Barbie, comunque: in passato, Cillian Murphy ha omaggiato il film di Greta Gerwig numerose volte, candidandosi addirittura per interpretare una nuova versione di Ken in un ideale Barbie 2. Inoltre, nell'intervista doppia con Margot Robbie per la famosa rubrica di Variety Actors on Actors, l'attore ha affermato che il successo di Barbie e Oppenheimer è stato frutto dalla qualità dei due film, e non solo dell'entusiasmo dei fan.

