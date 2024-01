Cillian Murphy, svelato il nuovo film dopo Oppenheimer: ecco Small things like these

Cillian Murphy sarà protagonista di Small Things like these. L’attore protagonista di Oppenheimer tornerà davanti alla macchina da presa per un dramma storico.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Claire Keegan, è diretto da Tim Mielants (Wil, The responder e regista di alcuni episodi di Peaky Blinders e Tales from the Loop) e scritto da Enda Walsh (Hunger, The House, Disco Pigs). La pellicola verrà presentata in anteprima all’apertura del Festival di Berlino il 15 febbraio 2024. Small Things like these “rivela le verità sulle Magdalen laundries irlandesi, orribili manicomi gestiti da istituzioni cattoliche romane dagli anni '20 del XIX secolo fino al 1996, apparentemente usate per riformare le giovani donne decadute. Murphy interpreta il padre devoto e commerciante di carbone Bill Furlong, che durante il Natale del 1985 scopre sorprendenti segreti custoditi dal convento della sua città, insieme ad alcune scioccanti verità che lo riguardano.”

Assieme a Cillian Murphy saranno presenti nel film anche Eileen Walsh, Michelle Fairley, Ciarán Hinds e Emily Watson. Il film è prodotto da Murphy stesso assieme a Alan Moloney e Catherine Magee. Tra gli altri produttori figura anche Matt Damon, e come produttori esecutivi ci sono anche Ben Affleck, Kevin Halloran e Michael Joe per la Artists Equity.

