Cillian Murphy svela il film di Nolan da guardare prima di Oppenheimer: ci sono 2 scelte

Dopo aver scoperto come ha fatto Nolan a ricreare il Trinity Test per Oppenheimer senza l'utilizzo della CGI (né di una vera bomba atomica), torniamo a parlare dell'atteso film con Cillian Murphy intercettando una nuova intervista della star di Peaky Blinders.

Parlando ai microfoni del The Independent per un'intervista promozionale registrata prima dell'inizio degli scioperi degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG, l'attore ha discusso dei (pochi) film di Christopher Nolan nei quali non ha recitato, e ha anche provato a suggerire al pubblico l'altro film ideale del regista da vedere in 'double-bill', ovvero in doppia-proiezione, con Oppenheimer.

“Potreste vedere Interstellar, che è molto … esplora temi scientifici e fisici simili a quelli di Oppenheimer. Oppure potresti guardare Dunkirk, dato che anche quel film è ambientato durante la seconda guerra mondiale. Dunkirk inoltre è molto più breve, quindi potrebbe essere una buona opzione per una doppia proiezione, potete vederlo il pomeriggio visto che dura circa novanta minuti e poi andare a vedere Oppenheimer la sera al cinema."

Oppenheimer segna la sesta collaborazione tra Cillian Murphy e Christopher Nolan dopo la trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception e proprio Dunkirk. Quando gli è stato chiesto in quale film di Nolan gli sarebbe piaciuto recitare tra quelli in cui non è apparso, l'attore ha optato per Interstellar, il dramma spaziale con Matthew McConaughey e Anne Hathaway uscito nel 2017. "Adoro Interstellar, lo trovo così emozionante", ha detto. “Ricordo di averlo visto al cinema quando avevo dei bambini piccoli. Ha avuto un grande impatto su di me. Mi ha spezzato il cuore. Ma adoro guardare i film di Chris quando non ci ho lavorato io, perché non devo spaventarmi per le dimensioni delle mie orecchie sul grande schermo o cose del genere."

Oppenheimer uscirà in Italia dal 23 agosto. Nell'attesa, scoprite quali sono i migliori cinema italiani per vedere Oppenheimer.