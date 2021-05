Cillian Murphy, la star di Peaky Blinders nel sequel di 28 giorni dopo? I dettagli

Nel 2002 la carriera di Cillian Murphy ebbe uno slancio decisivo grazie alla partecipazione a 28 giorni dopo di Danny Boyle, e sebbene non ci siano conferme ufficiali su un terzo capitolo del franchise (proseguito nel 2007 con 28 settimane dopo, diretto da Juan Carlos Fresnadillo). Tuttavia il terzo film dovrebbe continuare la trama del primo.

Il terzo capitolo del franchise, che potrebbe chiamarsi 28 mesi dopo, non è ancora ufficiale. Ma Cillian Murphy ha dichiarato di essere molto interessato a tornare per un eventuale sequel.

"Non direi mai mai. Mi piaceva fare quel film, è stato molto tempo fa. Ma certo, vorrei tornare" ha confessato Murphy con CinePOP.



Negli anni 2000, il franchise ha abbracciato un nuovo approccio alla tradizionale immagine degli zombie al cinema, descrivendoli anche come umani pieni di rabbia che sono stati ridotti a istinti primordiali anziché essere dei cadaveri tornano dal mondo dei morti.

Il primo film vedeva Jim (Cillian Murphy) svegliarsi dopo esser stato in coma a seguito di un incidente in bicicletta, dovendo fare i conti con un mondo piombato in uno scenario apocalittico. Due anni fa si parlò di un'idea di Danny Boyle per il terzo capitolo di 28 giorni dopo.

Nel 2018 Alex Garland aveva messo in dubbio la possibilità di realizzare un terzo film ma ora le voci si stanno intensificando e i fan sperano si possa arrivare ad una concretizzazione del terzo film.



