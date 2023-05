Cillian Murphy, la star di Oppenheimer non sopporta le foto dei fan:'Le trovo offensive'

Nel corso di un'intervista rilasciata a Rolling Stone, la star di Oppenheimer e Peaky Blinders Cillian Murphy, ha svelato di essere infastidito e di trovare offensivo essere fotografato dai fan sin da quando è diventato un attore famoso. L'interprete di Tommy Shelby sarà il protagonista del nuovo film diretto da Christopher Nolan.

Interpellato sulle proprie abitudini fuori dal set, Murphy ha risposto:"Non esco. Sto soltanto a casa, perlopiù, o con i miei amici, a meno che non abbia un film da promuovere. Non mi piace essere fotografato dalla gente, lo trovo offensivo".



L'attore - che sarà protagonista di Small Thing Like These - ha approfondito il discorso, specificando meglio il suo punto di vista:"Può rovinare le esperienze, feticizza tutto, puoi camminare per strada e qualcuno scatta una foto come se fosse un fo***to evento. In un certo senso distrugge le sfumature e il comportamento umano ma è normale che sia così".



In ogni caso capita di essere anche di trovarsi dall'altra parte. Cillian Murphy ha ammesso che non è così semplice incontrare una persona che si ammira per la sua produzione artistica:"Se uno dei tizi di Succession entrasse qui sarei tutto intimidito e tremante. Quando ti trovi di fronte qualcuno su cui hai investito molto, o che pensi sia fantastico, l'incontro è strano".



Cillian Murphy interpreterà Robert J. Oppenheimer nel nuovo film di Christopher Nolan, Oppenheimer, al fianco di Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Florence Pugh.