Cillian Murphy, la star di Oppenheimer apre al sequel di 28 giorni dopo ad una condizione

Cillian Murphy tra qualche settimana sarà sul grande schermo, protagonista di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan. Tuttavia, non ha dimenticato il suo passato più celebrato, come il film 28 giorni dopo, prima grande occasione al cinema per l'attore irlandese, diretto da Danny Boyle. Oggi Murphy non esclude un sequel.

In un'intervista rilasciata a Collider, Cillian Murphy ha dichiarato che tornerebbe a recitare in un seguito soltanto ad una condizione:"Stavo parlando con Danny Boyle di recente e ho detto 'Danny, abbiamo girato il film alla fine del 2000'. Quindi penso che ci stiamo realmente avvicinando ai 28 anni dopo. Ma come ho sempre detto sono d'accordo. Mi piacerebbe farlo. Se Alex Garland ritiene ci sia una sceneggiatura e Danny vuole farlo mi piacerebbe".



Il film originale fu un enorme successo di critica e pubblico, con incassi da 84,6 milioni a fronte di un budget da 'soli' 8 milioni.

Il sequel del 2007 - su Everyeye trovate la recensione di 28 settimane dopo - non riuscì a bissare il successo del primo film. Garland e Boyle di recente hanno ammesso di avere in cantiere qualcosa per un terzo capitolo:"Qualche anno fa si è materializzata questa idea nella mia testa, per quello che sarebbe stato 28 anni dopo e a Danny l'idea è sempre piaciuta" ha dichiarato Garland. Danny Boyle ha confermato:"Ne stiamo parlando abbastanza seriamente".

Di sicuro Cillian Murphy è pronto a tornare, a patto che Alex Garland e Danny Boyle facciano parte del progetto.

Non perdetevi il trailer di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan con protagonista Murphy nel ruolo del fisico del Progetto Manhattan.