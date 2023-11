Cillian Murphy è la prima scelta di Marvel per il Dottor Destino? I rumor sui Fantastici 4

In termini di casting il film sui Fantastici 4 rappresenta senza dubbio uno dei passaggi più interessanti del Marvel Cinematic Universe che verrà: il quartetto più amato dell'universo Marvel è composto solo da personaggi iconici, così come iconico è quel Dottor Destino che può forse vantare il titolo di villain più atteso del franchise.

Mentre arrivano conferme sulla scelta di Pedro Pascal per il ruolo di Reed Richards, ecco dunque che si torna a ragionare sui nomi da tirare in ballo per il casting del nostro Victor von Doom: quale attore può dirsi talmente carismatico da poter affrontare senza battere ciglio un ruolo tanto importante, al punto da esser candidato a sostituire Kang qualora gli Studios dovessero dare il benservito a Jonathan Majors?

Il nome di punta, in questo momento, è senza ombra di dubbio quello di Cillian Murphy: al centro della discussione già da un po' di tempo, la star di Oppenheimer sarebbe, stando a quanto leggiamo in queste ore, la prima scelta dei Marvel Studios per interpretare uno di quei villain che non andranno assolutamente sbagliati. Ci sarà davvero qualcosa di concreto? Lo scopriremo nei prossimi tempi! In giro, intanto, si parla addirittura di un Silver Surfer donna interpretato da Anya Taylor-Joy.