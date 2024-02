Cillian Murphy durante le riprese di Oppenheimer si è rotto la testa con...un cuscino

Cillian Murphy tornerà presto nel mondo horror di 28 giorni dopo, ma a quanto pare neanche le riprese di Oppenheimer di Christopher Nolan sono state particolarmente facili per lui, soprattutto a causa di un cuscino speciale.

L'attore ha raccontato un divertente ma doloroso aneddoto durante una recente intervista al Jimmy Kimmel Live, dove è stato ospite insieme alle star di Oppenheimer Emily Blunt e Robert Downey Jr., tutti nominati agli Oscar per i loro ruoli nel film biografico di Nolan: nel corso della chiacchierata, Murphy ha parlato della perdita di peso che ha subito per la parte, quando andava a letto affamato e aveva sempre freddo a causa della diminuzione del grasso corporeo. Arrivata in suo soccorso, durante la produzione Emily Blunt gli ha regalato un cuscino speciale per aiutarlo a dormire meglio, senza sapere però che quel cuscino avrebbe solo complicato le cose per il collega.

“Una volta si stava davvero godendo questo nuovo cuscino ma poi si è svegliato nel cuore della notte. Era talmente comodo su quel cuscino che, mentre tornava verso il letto, si è buttato a peso morto ma ha calibrato male il salto e si è spaccato la testa contro il comodino! Ha mancato il suo amato cuscino, e il giorno dopo mi ha raccontato la cosa", ha rivelato Emily Blunt. A quel punto Murphy è intervenuto, spiegando che la truccatrice del film Luisa Abel è andata in suo soccorso, coprendo la ferita (per fortuna superficiale) della quale in Oppenheimer non c'è alcuna traccia.

Oppenheimer è il film con più nomination agli Oscar 2024, con ben 13 nomination, e il grande favorito della serata: nelle prossime ore saranno assegnati i SAG Awards 2024, che potrebbero definitivamente segnare la corsa agli Oscar.