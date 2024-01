Cillian Murphy, quante probabilità ha di vincere l'Oscar grazie a Oppenheimer?

Quante probabilità ha Cillian Murphy di vincere l'Oscar con Oppenheimer? La 96esima edizione degli Academy Awards è sempre più vicina, e tutta l'attenzione dei fan del film di Nolan è rivolta al suo attore protagonista.

In buona sostanza, Cillian Murphy è l'assoluto favorito agli Oscar 2024: anche se in ottima compagnia nel campo delle nomination, grazie alle candidature di Colman Domingo per Rustin, di Bradley Cooper per Maestro, di Paul Giamatti per The Holdovers e di Jeffrey Wright per American Fiction, le possibilità di una vittoria della star di Oppenheimer sono molto alte, come dimostrato dalla recente vittoria schiacciante del film di Nolan ai Golden Globes 2024.

Se è vero, infatti, che i Golden Globes e gli Oscar hanno sistemi di votazioni (e perfino votanti) diversi, è altrettanto vero che quasi sempre i due premi finiscono bene o male con l'incrociarsi e dialogare: dal 1944 al 2015, infatti, gli Oscar hanno confermato le vittorie dei Golden Globes per ben 149 volte, tra registi, film e attori. In particolare, i protagonisti maschili che hanno vinto il Golden Globes hanno poi vinto l'Oscar 48 volte in 71 anni.

In generale, comunque, Oppenheimer sembra il film favorito per gli Oscar 2024: grazie alle 13 nomination ottenute, il film di Christopher Nolan è diventato uno dei titoli con il maggior numero di candidature di sempre nella storia del premio, e ci si aspetta che il film farà sue almeno tutte le quattro statuette principali, vale a dir miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr), attore (Cillian Murphy), regia (Nolan) e miglior film dell'anno, lasciando da parte per il momento i premi tecnici.



La notte degli Oscar 2024 si terrà il prossimo 10 marzo, rimanete con noi per tutte i prossimi approfondimenti.