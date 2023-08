Cillian Murphy ha portato suo figlio a vedere Oppenheimer: ecco la reazione

Non deve essere semplice portare il proprio figlio al cinema a vedere il film di cui si è protagonisti. Perché se poi non gli piace il rientro a casa non sarà dei migliori. Eppure Cillian Murphy ha fatto vedere Oppenheimer a suo figlio: ecco cosa ne pensa.

Durante un'intervista Cillian Murphy ha raccontato di aver portato il proprio figlio quindicenne a vedere Oppenheimer. Un momento delicato vista la potentissima interpretazione di Murphy e la densità del film, sia visivamente che dal punto di vista della materia raccontata.

Cillian Murphy ha però detto che il figlio è stato completamente rapito da Oppenheimer, quasi pietrificato mentre lo guardava. Tra l'altro lui non conosceva a fondo i temi trattati o la storia narrata, solo in maniera superficiale come molti di noi, cioè il lancio delle bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki e poco altro.

Però Oppenheimer lo ha colpito così tanto che da quel momento ha continuato a fare domande al padre perché voleva sapere sempre di più sulla storia raccontata da Christopher Nolan. Questo perché il film lo ha provocato e stimolato a informarsi, andando oltre la semplice visione e continuando a casa un processo di scambio tra pellicola e spettatore.

Questa per Cillian Murphy è una grande cosa, dato che Oppenheimer è un film che continua a lavorarti dentro anche una volta finito, cosa che ha fatto decisamente con suo figlio.

Ma voi lo sapete quanto ha guadagnato Cillian Murphy per Oppenheimer? E se volete sapere perché Oppenheimer è una lezione di cinema vi basta cliccare qua.

Diteci però la vostra nei commenti: siete d'accordo o no con il figlio di Cillian Murphy?