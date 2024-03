Cillian Murphy, dopo gli Oscar 2024 diventa ufficialmente nuovo uomo sponsor di Versace

Fresco delle vittorie di Oppenheimer agli Oscar 2024, tra le quali anche la sua personale come miglior attore protagonista, la superstar Cillian Murphy ha firmato il suo primo nuovo contratto da attore Premio Oscar grazie a Versace.

Il noto marchio di moda di lusso ha annunciato in queste ore che l'attore irlandese sarà il primo volto della collezione uomo Versace Icons, che lo vedrà indossare in "pezzi chiave della nuova linea e classici senza tempo" della collezione Icons maschile, secondo un comunicato stampa. "Sono entusiasta che Cillian si unisca alla famiglia Versace", ha dichiarato Donatella Versace, direttrice creativa di lunga data del marchio. La stilista ha anche applaudito la recente vittoria di Cillian Murphy all'Oscar e la sua energia davanti alla telecamera. "È magnetico e ipnotizzante davanti alla telecamera e mi è piaciuto vederlo dare vita alla nuova campagna di Versace", ha detto.

Per Cillian Murphy non sarà la prima volta in Versace: l'attore, infatti, aveva indossato il marchio anche durante la recente stagione dei premi. Oltre a lui, anche Margot Robbie, America Ferrera, Regina King e Dwyane Wade hanno sfoggiato Versace agli Oscar 2024. La campagna di Versace Icons sarà lanciata il 3 aprile prossimo.

Oppenheimer, di Universal Pictures, si è aggiudicato sette Oscar, incluso quello per il miglior film dell'anno, ha ottenuto un totale di sette premi. Per il prossimo futuro, Cillian Murphy è a lavoro sul film di Peaky Blinders e 28 anni dopo.

