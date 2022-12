Oppenheimer: il trailer italiano conferma la data del nuovo film di Christopher Nolan

Dopo la recente pubblicazione delle prime immagini di Oppenheimer, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan e distribuito per la prima volta dalla Universal Pictures è tornato a mostrarsi con il primo trailer ufficiale in versione italiana.

Nel filmato, che potete ammirare come al solito all'interno dell'articolo, incontriamo il J. Robert Oppenheimer di Cillian Murphy, amatissima star di Peaky Blinders che giunge qui alla sua sesta collaborazione col regista de Il cavaliere oscuro, Inception e Dunkirk: il film, ispirato al libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer", racconta la vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer e lo sviluppo della bomba atomica, col trailer che si concentra principalmente sul protagonista e le sue riflessioni sulla natura etica e filosofica della creazione di un'arma così potente.



Nolan, al suo debutto nel genere biopic, ha creato una nuova cinepresa IMAX per girare Oppenheimer sia a colori che in bianco e nero, e per mettere in scena quello che ha definito il suo film più ambizioso - che coprirà un arco di tempo di oltre 45 anni - si è servito di un cast impressionante costellato di star, tra cui oltre Cillian Murphy ricordiamo anche Emily Blunt, Florence Pugh Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Kenneth Branagh (già visto in Dunkirk e il più recente Tenet), Alex Wolff, Gary Oldman, Dane DeHaan e Casey Affleck. Nessuna di queste star, però, compare nel filmato.



Come ricorda anche il trailer di Universal Pictures, Oppenheimer uscirà in Italia dal 20 luglio 2023: sarà il primo film di Nolan ad uscire nei cinema dopo il divorzio del regista dalla Warner Bros., avvenuto nel 2021 a causa delle divergenze sulla distribuzione dei film in streaming.