Cillian Murphy da Oppenheimer a Barbie 2? L'attore è pronto a fare Ken

Negli USA è stato il weekend di Barbenheimer, con i due film simbolo dell'estate 2023, Barbie e Oppenheimer, in uscita insieme nello stesso weekend. Inevitabile che anche nelle interviste le domande sui due lungometraggi s'incrocino. È capitato a Cillian Murphy, al quale è stato chiesto se parteciperebbe ad un sequel di Barbie.

"Certo, sì! Leggiamo la sceneggiatura e parliamone!" ha esclamato Murphy. Sul film ha dichiarato:"Non vedo l'ora di vederlo. Penso che sia fantastico per il cinema vedere tutti questi grandi film d'estate". L'esordio da record di Barbie ha stupito anche i più scettici.



Cillian Murphy potrebbe interpretare uno dei Ken e allora sì che il Barbenheimer sarebbe davvero compiuto. In ogni caso Margot Robbie ha spiegato come ha lanciato l'idea del franchise di Barbie alla Warner Bros.:"Penso che il mio discorso per il via libera sia stato che gli studios hanno prosperato così tanto quando hanno avuto coraggio nell'accostare una grande idea con un regista visionario. E poi ho fornito una serie di esempi come 'dinosauri e Steven Spielberg'. Questo e quello, questo e quello, praticamente nominando tutto ciò che è stato incredibile e ha fatto un sacco di soldi per gli studios nel corso degli anni. E io ho detto 'Ora avete Barbie e Greta Gerwig'".



Nel frattempo anche Oppenheimer sta ottenendo riscontri incredibili. Il film di Christopher Nolan racconta la storia del fisico J Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), a capo del Progetto Manhattan che porta alla costruzione della prima bomba atomica. Nel cast anche Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt e Matt Damon.



Non perdetevi la nostra recensione di Oppenheimer, in uscita nelle sale italiane il prossimo 23 agosto.