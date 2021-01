Cillian Murphy nuovo James Bond? La fine di Peaky Blinders spinge in alto le quote

Secondo l'agenzia di scommesse britannica Coral, l'annuncio della conclusione di Peaky Blinders con l'arrivo della stagione 6 ha aumentato drasticamente le probabilità di vedere Cillian Murphy come prossimo interprete di James Bond dopo l'addio di Daniel Craig.

"Il tempo di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby sta volgendo al termine, con l'attesissima sesta stagione di Peaky Blinder che si appresta ad essere l'ultima" ha spiegato un portavoce della compagnia (via Express). "Con il celebre ruolo di Bond in via di chiusura dopo l'ultimo film di Daniel Craig, crescono le probabilità di vedere Murphy come nuovo 007."

Tuttavia, Coral fa notare che il grande favorito nella corsa per sostituire Daniel Craig resta "senza dubbio" Tom Hardy. Stando a Oddschecker, inoltre, a seguire troviamo attori quali James Norton, Idris Elba, Lashana Lynch (già interprete di un'agente 007 in No Time To Die), Rene Jean Page, Sam Heughan, Richard Madden e la star de L'Uomo d'Acciaio Henry Cavill.

In passato, Murphy aveva commentato così le voci che lo avevano accostato al franchise di 007: "Sembra un modo per generare affari per allibratori. Quindi quando capita che qualcuno in uno show televisivo o in un film indossa uno smoking, diventa un candidato. Detto questo, è incredibilmente lusinghiero essere fra i potenziali candidati", ha confessato l'attore. "Ma penso che dovrebbe essere una donna."