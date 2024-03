Cillian Murphy nuovo James Bond? Per i tabloid 'i produttori lo tengono d'occhio da anni'

In base a quanto riporta il The Sun in Inghilterra, la star di Oppenheimer Cillian Murphy tra i papabili al ruolo dell'agente segreto James Bond nel nuovo corso del franchise, dopo l'addio di Daniel Craig in No Time to Die. Il passo decisivo sembra sia stata la performance di Murphy nell'ultimo film di Christopher Nolan.

Barbara Broccoli, produttrice storica della saga, pare l'abbia seguito da vicino negli ultimi anni:"Cillian è il beniamino di Hollywood in questo momento e questo sarebbe il suo ruolo definitivo. È un modo per innalzare il franchise di James Bond con un attore al massimo della propria forma" si legge sul The Sun.

In attesa di scoprire chi la spunterà tra le nomination della Notte degli Oscar e se l'attore irlandese vincerà la sua prima statuetta, proseguono le indiscrezioni sul suo futuro. Non solo i tabloid parlano della possibilità di vedere Murphy nel ruolo di Bond ma anche gli stessi colleghi della star di Peaky Blinders. Clay Bunker, che ha recitato con l'attore in Oppenheimer, ha dichiarato:"Se la caverebbe magnificamente. È divertente perché Cillian è la persona più gentile ma ha quel lato oscuro e c'è oscurità in Bond. Cillian ha la capacità di accedere a quel lato oscuro".



Tuttavia, c'è tempo. La produzione del nuovo film di James Bond non dovrebbe iniziare prima della fine del 2025. Voi cosa ne pensate? Vedreste bene Cillian Murphy nel ruolo di 007 al cinema?

Se volete rispolverare gli ultimi avvenimenti della saga, ecco la recensione di No Time To Die.