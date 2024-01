Cillian Murphy: 'Ho festeggiato le nomination Oscar prendendo una torta con mia madre'

Oppenheimer è il film più nominato agli Oscar e porta con sé un grande valore per Cillian Murphy che nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, direttore del progetto Manhattan e padre della bomba atomica, conquista così la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista. Ma come avrà festeggiato questo importante traguardo la star di Peaky Blinders?

Cillian Murphy si è sempre distinto per la sua sobrietà: l'attore non è mai stato incline agli eventi mondani, mantenendo moderatezza e semplicità anche in questa importante occasione. Quando sono state annunciate le candidature agli Oscar, Murphy si trovava in Irlanda con la sua famiglia: "Ero con i miei genitori e mia moglie oggi quindi è stato davvero bello. Abbiamo preso una tazza di tè e una fetta di torta", ha detto l'attore a Variety. Ma non c'è festeggiamento migliore che condividere i propri traguardi con la propri cari!

Cillian Murphy, dunque, si dirige verso gli Academy Awards: un risultato ottenuto attraverso una figura complessa come quella di J. Robert Oppenheimer, di cui Murphy ha dovuto interpretare i molteplici dubbi durante gli anni delicati della Seconda Guerra Mondiale fino alle conseguenze dei bombardamenti nucleari. La trasformazione fisica di Murphy è stata paragonata al Joker di Heath Ledger da Christopher Nolan: inoltre, per interpretare il ruolo, Cillian Murphy si è sottoposto a un regime dietetico estremo per assumere il caratteristico volto scavato del fisico teorico.