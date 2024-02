Cillian Murphy, il nuovo film dopo Oppenheimer sarà per Netflix: scoprite Steve

Nell'attesa di scoprire se Cillian Murphy vincerà l'Oscar per Oppenheimer, conquistando così il primo Academy Awards della sua carriera, l'attore è già proiettato sul suo futuro e non solo nel mondo della recitazione.

L'attore, infatti, ha fondato insieme al suo collaboratore Alan Moloney la società di produzione Big Things Films e in collaborazione con Netflix sono al lavoro su Steve. Dopo il dramma storico Small Things Like These, la star di Peaky Blinders ricoprirà il ruolo di protagonista e produttore in Steve, la cui produzione dovrebbe iniziare in primavera: il film è liberamente ispirato a Shy di Max Porter e racconta le 24h di un preside di un riformatorio che si gioca la sua ultima occasione di mettere in riga gli studenti mentre lotta con una salute mentale sempre più precaria. A dirigere Steven sarà Tim Mielants su sceneggiatura dello stesso Porter che ha già collaborato con Murphy nel progetto teatrale Grief is the Thing with Feathers.

L'obiettivo di Big Things Films è trattare temi spesso distanti all'ambiente cinematografico e più inclini alla ricerca dell'io interiore e così andrà con Steve: "Adoro il talento di Max, mi ha dato Shy in un'edizione di prova prima di finirlo - ha detto Cillian Murphy a Deadline - e ancora una volta mi ha spezzato il cuore. Sono il genere di cose che amo come lettore e come interprete, quindi volevo davvero fare qualcosa con lui".

Ma cosa aspettarci da Steve? Murphy ha promesso un'opera cupa ma divertente e non ci resta che attendere lo sviluppo del nuovo progetto della star di Oppenheimer.