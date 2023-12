Cillian Murphy è a disagio durante le interviste e Jamie Dorman lo adora per questo

La personalità timida e introversa di Cillian Murphy è stata oggetto di meme e attenzioni da parte della Rete, sempre incuriosita da personaggi diversi rispetto a quelli a cui Hollywood ci ha abituato. Anche Jamie Dornan ha parlato della difficoltà davanti ai giornalisti del collega, ribandendo quanto adori quell’aspetto del suo carattere.

Dopo aver riportato i rumor a che vorrebbero Cillian Murphy come candidato per I Fantastici 4, torniamo a parlare del protagonista di Oppenheimer per condividere le parole che Jamie Dornan ha rilasciato a GQ a proposito del collega.

Interrogato a proposito della possibilità di lavorare ancora con Murphy e imbeccato sul grande successo ottenuto dalle interviste promozionali per Missione Anthropoid che li hanno visti protagonisti insieme, l’attore ha risposto: “Lo vedrò domani! Amo Cillian e siamo stati vicini a lavorare insieme un altro paio di volte dopo Missione Anthropoid. Provo moltissimo rispetto per lui e probabilmente vincerà un Oscar l’anno prossimo. Penso che entrambi vorremmo lavorare ancora insieme, siamo molto amici. Lo adoro perché è così a disagio facendo le interviste e a me piace tanto giocare con questo elemento”.

Le interviste dedicate a Missione Anthropoid sono diventate virali proprio grazie alla straordinaria connessione dei due amici e colleghi di fronte alla telecamera e ai simpatici siparietti costruiti in maniera più o meno consapevole dalle due star.

In attesa di scoprire se la star della trilogia del Cavaliere Oscuro riuscirà a vincere l’ambita statuetta, vi lasciamo alla cosa peggiore che un regista abbia mai detto a Cillian Murphy.