Cillian Murphy sarà davvero protagonista del videogioco Far Cry 7? Cosa dovete sapere

In attesa del sequel 28 anni dopo, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane, un nuovo rumor sta impazzando sui social riguardante l'attore premio Oscar Cillian Murphy e Far Cry 7, il nuovo capitolo della famosa saga di videogame Ubisoft.

In queste ore, infatti, nella community di Far Cry si è diffusa una grossa speculazione secondo cui Cillian Murphy sarà il cattivo di Far Cry 7: l'attore irlandese 47enne è uno degli attori più in voga di Hollywood in questo momento dopo la sua interpretazione di J. Robert Oppenheimer nel film Oppenheimer di Christopher Nolan, stra-vincitore degli Oscar 2024, e sebbene quella dei prossimi mesi per la star sarà un'agenda molto fitta - con un nuovo film per Universal Pictures e il tanto atteso film sequel di Peaky Blinders, la serie tv creata da Steven Knight che ne ha cementato la fama a livello mondiale - diversi insider stanno stuzzicando i fan sul suo possibile coinvolgimento nel prossimo capitolo della famosa saga di videogame action/survival.

La speculazione è esplosa sulla base di un post dell'account X "j0nathan", noto per essere un prolifico leaker del mondo Ubisoft, in particolare quando si tratta della serie di Assassin's Creed. Utilizzando la piattaforma dei social media, come potete vedere in calce all'articolo il leaker ha pubblicato un post criptico ma anche abbastanza esplicito che associa Cillian Murphy a Far Cry 7 e anche ad un conto alla rovescia di 72 ore, che potrebbe essere un riferimento alle voci secondo le quali gioco il gioco sarà ambientato nell'arco di settantadue ore.

Nel caso in cui questa collaborazione dovesse diventare effettivamente realtà, non sarebbe la prima tra Hollywood e la serie di Far Cry: in passato, come ricorderete, Far Cry 3 ebbe come villain l'attore Michael Mando mentre il più recente Far Cry 6 si è avvalso dell'interpretazione del mitico Giancarlo Esposito.

