Cillian Murphy boccia uno dei suoi film più famosi:'Credo che sia molto brutto'

Dopo aver confessato di non apprezzare i noiosi tour press di Hollywood, Cillian Murphy ha svelato a sorpresa anche il titolo di un film che non rientra tra i lavori che ha amato nella sua lunga e variegata filmografia. Qual è il titolo che l'attore irlandese non ritiene sia all'altezza rispetto al resto dei suoi lavori?

Si tratta di Red Eye, un thriller del 2005 diretto da Wes Craven, con Murphy nei panni di Jackson, un personaggio ambiguo che s'imbarca su un volo per la Florida con un obiettivo inquietante affrancandosi a Lisa (Rachel McAdams), una responsabile d'albergo di Miami.



Nel film, Cillian Murphy può sfoggiare tutto il proprio talento nel recitare in ruoli subdoli e misteriosi ma pare che l'attore non abbia mai provato grande affetto per il risultato:"Solitamente non riguardo i miei film. In generale, quelli che non ho visto sono quelli che sento che non sono buoni". A quanto pare, Cillian Murphy ha però visto Red Eye ma non l'ha giudicato positivamente, proprio come come i noiosi press tour di Hollywood, probabilmente.



"Voglio bene a Rachel McAdams e ci siamo divertiti a farlo ma non penso che sia un buon film". Nonostante gli fosse piaciuta la performance della collega, Cillian Murphy ha dichiarato di ritenerlo un film sciocco:"Ma se le persone lo amano è fantastico, sono contento di questo. Ora sono meno severo con me stesso quando guardo le cose. Sono meno ipercritico sul mio lavoro. Ma probabilmente è un residuo di quello, onestamente".



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Red Eye, con protagonisti Rachel McAdams e Cillian Murphy.