Cillian Murphy è Batman e Bruce Wayne nel provino originale del film di Nolan: il video

Il sodalizio tra Christopher Nolan e Cillian Murphy, culminato con il trionfo di Oppenheimer agli Oscar 2024, ebbe inizio con Batman Begins, dove il talentuoso attore interpretava lo Spaventapasseri. Non tutti, però, sapranno che Cillian Murphy era uno dei candidati al ruolo di Bruce Wayne/Batman.

A questo proposito, dopo avervi ricordato che è stato da poco annunciato quale sarà il nuovo film di Cillian Murphy, vi raccontiamo come andarono effettivamente le cose. A quanto è stato raccontato dai due diretti interessati in una recente intervista a Deadline, Nolan e Murphy si incontrarono a Los Angeles per un meeting, proprio nel periodo in cui il regista stava cercando l'attore ideale a cui affidare la parte del protagonista nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro. Una cosa tirò l'altra e la star irlandese (all'epoca reduce dal successo di 28 giorni dopo) si ritrovò tra i "papabili" per il ruolo.

Da qualche tempo ha iniziato a circolare in rete il famigerato screen test (che vi lasciamo in calce all'articolo), che vede Cillian Murphy nella doppia veste di Bruce Wayne e del suo alter-ego, Batman. Christopher Nolan, che non voleva limitarsi a valutare l'attore intento a leggere le battute, costruì quella che sarebbe diventata la vera e propria messa in scena del film per avere un'idea più precisa di "come sarebbe potuto essere". Questo modus operandi fu utilizzato, ovviamente, anche per gli altri interpreti in lizza.

Nella stessa intervista, Murphy ha rievocato quel preciso momento della sua carriera: "Ero già fan del lavoro di Chris e volevo soltanto entrare nella stanza e fare l'audizione. Quello mi sarebbe bastato". Come sappiamo, la parte sarebbe poi andata a Christian Bale, giudicato perfetto per il ruolo, mentre Murphy si sarebbe aggiudicato quella di uno dei villain della trilogia, interpretandolo poi in tutti e tre i capitoli della saga.

