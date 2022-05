Cillian Murphy con la sua amante Florence Pugh nelle nuove foto di Oppenheimer

Oppenheimer si sta preparando alla sfida del secolo con Barbie, con Warner Bros. che sfiderà al box office il primo film del suo ex pupillo Christopher Nolan prodotto e distribuito dalla Universal, e mentre le riprese proseguono sono emerse nuove foto con Cillian Murphy e Florence Pugh.

Disponibile come sempre in calce all'articolo, lo scatto mostra la star di Peaky Blinders e la nuova attrice del Marvel Cinematic Universe che passeggiano fianco a fianco, entrambi con addosso abiti e acconciature degli anni '30. La sequenza in lavorazione anticipa la famosa storia d'amore clandestina tra Jean Tatlock e Oppenheimer, iniziata all'Università della California a Berkeley dove lei era una studentessa di lui, suo insegnante di fisica. A complicare le cose la relazione della Tatlock col Partito Comunista americano e ovviamente il matrimonio di Oppenheimer con Kitty Harrison (che nel film è interpretata da Emily Blunt).

Diretto dall'acclamato regista Christopher Nolan, al suo debutto nel genere biopic, Oppenheimer presenta un cast impressionante costellato di star tra cui, oltre ai nomi già citati, anche Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Kenneth Branagh, Alex Wolff, Gary Oldman, Dane DeHaan e a sorpresa anche Casey Affleck, mai annunciato ufficialmente ma immortalato sul set qualche giorno fa.

Per altri approfondimenti date uno sguardo al personaggio interpretato da Robert Downey Jr nelle foto dal set di Oppenheimer. Il film ha una data d'uscita fissata al 21 luglio 2023.