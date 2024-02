Cillian Murphy, 5 film da guardare assolutamente se amate l'attore

Cillian Murphy è uno degli attori del momento, nonché uno dei personaggi più affascinanti e carismatici di Hollywood: noto per la sua ritrosia e riservatezza, l’attore irlandese possiede un talento raro e l’abilità unica ed encomiabile di alternare grandi blockbuster ad indimenticabili film d’autore, sempre nel segno del cinema di qualità.

Se siete suoi fan o se semplicemente avete desiderio di esplorare la sua sterminata filmografia, ma non sapete da dove iniziare, vi consigliamo 5 titoli con protagonista Cillian Murphy assolutamente da non perdere.

Potrebbe sembrare una scelta scontata, ma se siete tra i pochi che non l’hanno ancora visto, vi consigliamo di recuperare Oppenheimer. Il film diretto da Christopher Nolan è un vero e proprio scrigno delle meraviglie, che racchiude al suo interno alcune tra le performance attoriali più pregnanti degli ultimi anni. Uno tra i favoriti ai prossimi premi Oscar, il lungometraggio è basato sul libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of Robert J. Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin e offre non soltanto un ritratto complesso e sfaccettato di uno degli scienziati più enigmatici e geniali del XX secolo, ma anche uno spaccato storico non privo di inquietanti rimandi al nostro presente.

Se siete appassionati del cinema di Christopher Nolan, concedete un rewatch a Inception: il film del 2010 segna infatti l’inizio del fruttuoso sodalizio tra attore e regista, che sarebbe poi proseguito con La trilogia del Cavaliere Oscuro, Dunkirk e – ovviamente – Oppenheimer. Murphy interpreta il personaggio di Robert Michael Fischer, figura centrale nello svolgersi della storia con protagonista la squadra di “estrattori” capitanata da Dominic Cobb (interpretato da Leonardo Di Caprio, a sua volta strepitoso!).

Andando ancora più a ritroso nella filmografia dell’attore, ricordiamo Breakfast on Pluto (2005). Il film, diretto da Neil Jordan e basato sul romanzo omonimo di Patrick McCabe, è ambientato nell’Irlanda e nella Londra degli anni ’70, mentre incombe l’ombra oscura del terrorismo. Anche a distanza di anni, quello del protagonista Patrick Braden resta uno dei ruoli più toccanti e memorabili scelti da Cillian Murphy.

E, sempre a proposito delle origini irlandesi della star, impossibile non citare Il Vento che Accarezza l’Erba (2006), diretto da Ken Loach e vincitore della Palma d’oro al 59esimo Festival di Cannes. Murphy interpreta Damien, uno dei fratelli ‘O Donovan: la loro storia si intreccia inestricabilmente con quella dell’Irlanda, fotografata nel delicato momento della guerra di indipendenza prima e della guerra civile poi.

Recentemente, proprio Cillian Murphy ha stroncato a posteriori Red Eye, thriller del 2005 diretto da Wes Craven: solo per questo motivo vale la pena rivederlo, giusto per verificare se l’attore abbia avuto o meno le sue ragioni nell'esprimere un giudizio tanto tranchant.