Il Cigno Nero potrebbe diventare un musical, Aronofsky confessa: ''Mi piacerebbe molto''

12 anni sono trascorsi dall'uscita nelle sale de Il Cigno Nero, pellicola di Darren Aronofsky sul lato oscuro del mondo della danza. Dal momento del suo debutto il film è rimasto vivo nella mente del regista, che ora sogna di trasformarlo in un musical di successo!

Nella recensione del il Cigno Nero vi abbiamo raccontato di come il regista statunitense sia riuscito a trasportare sullo schermo un' odissea piena di suspense, l'improvvisa ascesa ed il terribile crollo di una ballerina ossessionata dalla perfezione.

Nonostante le possibilità reali che la pellicola possa diventare un musical, è lo stesso regista a sperare che la cosa vada in porto: ''Ci stiamo lavorando'', ha affermato in una recente intervista, per poi continuare: ''La parte più difficile è quella che riguarda le musiche ed il loro adattamento. Spero un giorno di trovare una soluzione a questo''. Per un film che è stato candidato a cinque premi Oscar - tra cui quello per il miglior film - e ha vinto quello per la migliore attrice grazie all'interpretazione emotiva di Natalie Portman nel ruolo di Nina, la prospettiva di un rimaneggiamento sarebbe senz'altro interessante ed al tempo stesso impegnativa per Aronofsky in primis.

Il regista negli anni non è rimasto con le mani in mano: qui il trailer di The Whale, film con Brendan Fraser protagonista, in arrivo in Italia nel 2023.