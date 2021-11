Ciao Alberto, si torna a Portorosso con il trailer del corto Disney sequel di Luca!

Vi è mancata Portorosso? Niente paura: Disney e Pixar hanno deciso di regalare a tutti gli utenti Disney+ un nuovo viaggio nella splendida Liguria, tornando nel meraviglioso paesino protagonista del film d'animazione Luca uscito la scorsa estate. L'occasione sarà quella dell'uscita di Ciao Alberto, corto in arrivo in streaming tra pochi giorni.

L'uscita di Ciao Alberto era stata annunciata da Disney e Pixar lo scorso settembre: il corto farà da sequel alla storia narrata nel film di Enrico Casarosa e avrà ovviamente per protagonista Alberto, il mostro marino già conosciuto nel corso di Luca.

Diretto da McKenna Harris e prodotto da Matt DeMartini, Ciao Alberto seguirà quindi le avventure del nostro amico durante la sua nuova vita in Portorosso al fianco di Massimo, il burbero pescatore già visto nel film di Casarosa e idolatrato dallo stesso Alberto, che ora aspira quindi a carpire i suoi segreti per diventare un vero pescatore.

Com'è possibile intuire dal trailer, Alberto farà quindi di tutto per impressionare in positivo il suo maestro... Ma i risultati non saranno sempre dei migliori! Per saperne di più non resta che attendere il prossimo 12 novembre, giorno dell'esordio del corto su Disney+. Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, ecco la nostra recensione di Luca.