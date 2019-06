Ciak d'oro 2019, pioggia di premi per Dogman e Sulla Mia Pelle

Il cinema italiano, tanto criticato e bistrattato nel corso dell'ultimo ventennio, ha decisamente rialzato la testa negli ultimi anni grazie a produzioni di indubbio valore, che non hanno faticato ad ottenere i giusti riconoscimenti. Dogman e Sulla Mia Pelle ne sono due validissimi esempi.

I film rispettivamente di Matteo Garrone e Alessio Cremonini sono stati accolti benissimo dalla critica e dal pubblico sin dalla loro uscita in sala (Dogman) e su Netflix (Sulla Mia Pelle, nonostante un breve passaggio in pochi cinema). Riconoscimenti che non smettono di arrivare, e ai quali si aggiungono le numerose vittorie ai Ciak d'oro 2019.

I premi assegnati ogni anno dalla nota rivista Ciak sono stati quest'anno un vero trionfo per le due opere in questione. Dogman, ad esempio, si aggiudica ben sei premi: Miglior film, Miglior attore non protagonista (Edoardo Pesce), Miglior sceneggiatura (Matteo Garrone, Massimo Gaudioso, Ugo Chiti), Miglior montaggio (Marco Spoletini) e Miglior scenografia (Dimitri Capuani). Il protagonista Marcello Fonte, inoltre, si è visto assegnare il premio come Personaggio più Sorprendente dell'anno.

Non è da meno il film sulla vicenda di Stefano Cucchi: Sulla Mia Pelle torna a casa con il premio per il Miglior attore protagonista (lo straordinario Alessandro Borghi) e per la Migliore opera prima (Alessio Cremonini). Luigi e Olivia Musini di Cinemaundici insieme ad Andrea Occhipinti di Lucky Red, inoltre, sono stati premiati per lo stesso film con il Ciak d'oro al Miglior produttore.